Budenzauber, Illumination und Mitmach-Angebote Wieder „Winterlichter“ an der Alten Feuerwache

In einer kleinen Budenstadt, die am Rande des bunt beleuchteten Ian-Hamilton-Finlay-Parks errichtet wird, werden neben Speisen und Getränke auch kleine Geschenke für das kommende Weihnachtsfest verkauft – alles „handmade in Grevenbroich“, wie Jugenddezernent Florian Herpel sagt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Bastelangebote sowie eine Hüpfburg und ein Kettenflieger für die kleinen Besucher. Am Samstag und Sonntag können sich die Besucher außerdem auf einer Eisstockbahn ausprobieren.