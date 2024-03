Siegerehrung zum Winterkegelturnier in Grevenbroich Die besten Winter-Kegler brachten es auf „484 Holz“

Der inoffizielle Titel „Sieger der Herzen“ ging dieses Jahr an das Team „Kegelkomitee“ vom Haus der Lebenshilfe. Man merkte den Mitgliedern an, wie glücklich sie diese Auszeichnung machte. Die DJs „Die Schürzenjäger“ legten auf. Einige Kegelclubs hatten bei lauter Musik gekegelt. Kegeln hat viel mit Können zu tun. Am Samstag wurde das Glück herausgefordert, es gab wieder eine Verlosung. Dem Gewinner beziehungsweise der Gewinnerin winkten 150 Euro in bar. Die besten Kegler bekamen Gutscheine für Lokale in Gindorf und Gustorf. So bleibt das Preisgeld im Dorf.