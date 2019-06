Kostenpflichtiger Inhalt: Gefahrenabwehr-Konzept : Wie sich die Feuerwehr vor Notfällen auf Windrädern vorbereitet

Was tun beim Unglücksfall an einem Mega-Windrad? Die Feuerwehr Grevenbroich hat für diese Einsätze ein Gefahrenabwehr-Konzept entwickelt. Brände in einer Motorkanzel löschen, kann sie aber in solchen Höhen nicht.