Abriss und Wiederaufbau im Windpark Jüchen Erstes der sechs Riesen-Windräder am „Tagebau-Highway“ erzeugt jetzt Strom

Der Neuanfang hatte mit einem lauten Knall begonnen: Fast 15 Monate ist es her, dass ein 238 Meter hohes Windrad an der „Tagebau-Autobahn“ noch vor seiner Inbetriebnahme wegen Baumängeln gesprengt wurde. Der herbeigeführte Einsturz der Anlage am 20. November 2022 hatte den Neuanfang für den aus insgesamt sechs Anlagen bestehenden Windpark Jüchen markiert. Der Reihe nach wurden danach alle schadhaften Türme gesprengt, im Mai 2023 begannen die Arbeiten für den Bau sechs neuer Windräder, der nun in den Endspurt geht: Diesen Montag hat das Hamburger Unternehmen Nordex bestätigt, dass die erste fertiggestellte Anlage in Betrieb genommen werden konnte, und zwar bereits in der vergangenen Woche. „Sie produziert grünen Strom“, sagt Unternehmenssprecherin Antje Eckert.