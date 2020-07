Energie in Grevenbroich : Was es mit dem neuartigen Windrad auf der Frimmersdorfer Höhe auf sich hat

Frimmersdorf Auf der Frimmersdorfer Höhe wird jetzt eine Anlage mit Vertikalrotor aufgestellt. Die Rotornabe wird bei dieser Technik waagerecht auf den Mast gesetzt. Im August sollen die Messungen von Windtest starten.

Da stimmt doch etwas nicht, hat sich in den vergangenen Tagen mancher gedacht, der an der Frimmersdorfer Höhe entlang fuhr. Auf dem Testfeld der Windtest Grevenbroich GmbH mit Sitz in Neurath wird zurzeit eine neue Windkraftanlage montiert, die ganz anderes aussieht als die üblichen Windkraftanlagen.

Urlaubsgefühl in Grevenbroich/Dormagen : Ein Tag wie in Frankreich

Bereits 2019 hatte das Schweizer Unternehmen Agile Wind Power AG mit Sitz in Dübenfeld die Technik der neuartige Windkraftanlage vorgestellt, die sie nun zu Prüfzwecken im Rheinland errichtet wird. Vertical Sky A32 heißt die Turbine, die bei 105 Metern Masthöhe 750 Kilowatt Leistung erbringt. „Unsere Anlage ist im Betrieb drei Mal so leise wie andere“, hatte Patrick Richter, Gründer und Hauptaktionär des Unternehmens, erklärt. In 100 Metern Entfernung liege der Schalldruck bei unter 40 Dezibel. Damit könne die Anlage näher an der Wohnbebauung errichtet werden.