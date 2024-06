„Windader West“-Verlauf durch Grevenbroich? Amprion lädt zum Info-Nachmittag nach Kapellen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will Energie aus Offshore-Windparks in der Nordsee nach NRW bringen: über vier unterirdische Kabelstränge, von denen zwei auch das Grevenbroicher Stadtgebiet tangieren könnten. Ein Kabelstrang soll bis nach Rommerskirchen, ein weiterer nach Oberzier geführt werden. In wenigen Tagen startet dazu eine sogenannte Raumverträglichkeitsprüfung. Dabei handelt es sich um ein sechsmonatiges Verfahren, in dem der Verlauf der Erdkabel-Korridore geklärt wird. Amprion nimmt das zum Anlass, die Bürger der eventuell betroffenen Gebiete zu informieren – nun auch in Grevenbroich-Kapellen.