Wildparker sorgen für Ärger am Freizeitpark

Neurath Besucher des Freizeitparks sorgen für Ärger auf der Viktoriastraße. Weil die häufig zugeparkt wird, häufen sich die Beschwerden im Rathaus. Mit Einweisern, Halteverbots- und Hinweisschildern soll das Problem gelöst werden.

Willibert Müller weiß das: „Schon seit Jahren beobachte und beklage ich diesen Zustand. Vor allem an den Wochenenden, wenn im Park richtig was los ist, wird links und rechts der Viktoriastraße geparkt“, berichtet der örtliche UWG-Politiker. Begegnungsverkehr sei da kaum möglich. Und in der Kurve kurz vor dem Freizeit-Gelände würden die Autos oftmals so stehen, dass kaum jemand daran vorbeikommt. „Wer mit dem Kinderwagen auf dem Gehweg unterwegs ist, hat Pech gehabt“, ärgert sich Müller. Was er nicht versteht: „,Bobbolandia’ bietet Parkplätze satt und genug – warum wird da noch auf der Straße geparkt?“