Wildgehege Grevenbroich : Esel-Junior hört auf Namen Pedro

Grevenbroich Seine Eltern sind namenlos. Aber der Junior, der Mitte Mai im Wildgehege das Licht der Welt erblickte, bekam einen Namen. Grevenbroicher konnten zwischen drei Vorschlägen wählen.

Am Samstag besuchte die Namengeberin Ingrid Enste aus Gierath gemeinsam mit Christian Eßer und Melanie Fischer vom Vorstand des Schutzbundes deutscher Wald, Ortsgruppe Grevenbroich das Gehege. Sie hatten Möhren, Äpfel und Brot mitgebracht. Aber der kleine Pedro gab sich publikumsscheu. Als Ingrid Enste ihn mit einer Möhre füttern wollte, legte er den „Rückwärtsgang“ ein. „Ob ihm der Name nicht gefällt“, fragte sich die 62-jährige Gieratherin. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass ihm der Rummel inklusive Pressevertretern nicht so ganz geheuer war.

Die Sonne strahlte, als Pedro so viel Besuch bekam wie noch nie zuvor in seinem Leben. Auch die Ziegen wurden neugierig, interessierten sich für das, was die Besucher da in ihren Körben mitgebracht hatten. Für seine Publikumsscheu hatte Christian Eßer eine Erklärung: „Normalerweise wird er nur von einer Person vom Forstbauhof gefüttert.“ Obwohl er scheu ist, nicht so eine Rampensau wie Pedro Lombardi, an den Ingrid Genste bei der Namensausfall gedacht hatte, ist der kleine Esel schnell zum Publikumsliebling der Besucher avanciert. Jetzt können sie ihn auch mit Namen ansprechen. „Esel haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 25 Jahren“, erklärte Christian Eßer. Und er freut sich, dass das Wildgehege so gut angenommen wird. Neben der kleinen Eselfamilie und den Ziegen können unter anderem Damm- und Rotwild sowie seit kurzem auch ein schwarzes und ein rosa Hausschwein bewundert werden. Und nicht zu vergessen die vom Aussterben bedrohten Dexter-Rinder. Übrigens: Die Namensgeberin bekam eine Flasche Sekt überreicht.