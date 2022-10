Wilder Müll in Grevenbroich : 125 Tonnen Abfall pro Jahr illegal entsorgt

Der wilde Müll, den Mitarbeiter der Stadtbetriebe mitnehmen, wird in großen Containern an drei Standorten gesammelt. Hier im Bild: Michael Jäger und Monika Stirken-Hohmann. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Mitarbeiter der Stadtbetriebe räumen auf: in der City, in Parks – und immer mehr an entlegenen Orten. Die Meldungen über illegal verkippten Abfall nehmen weiter zu. Für die Entsorgung zahlen am Ende alle mehr. Und die Umwelt leidet.