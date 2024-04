Wiedereröffnung in Grevenbroich Shoppen an bewährter Stelle

„So soll es sein“, findet auch Pietro Nuvoloni von der beratenden Marketingagentur. Im Rahmen einer „Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren“ seien alle Bonita-Filialen auf den Prüfstand gestellt worden. Dazu gehörte auch der Store in Grevenbroich, der schließen musste. Nach der Bonita Neuaufstellung habe die Marke wieder bessere Ergebnisse erzielt und befinde sich „entgegen dem Trend in der Textilbranche auf einem nachhaltigen Wachstumskurs“. Dazu beigetragen habe eine konsequente Markenstrategie auf die Zielgruppe der sogenannten „Best-Ager“-Kundinnen. Übersetzt sind das wohl solvente Kundinnen ab 50, die flotte Farben und Qualität schätzen. Das ist in Filialen wie der in Grevenbroich sehr gut umgesetzt. Der Shop ist ebenerdig, hell und hat eine kleine Kaffee-Ecke, in der begleitende Personen einen Kaffee angeboten bekommen. „Zu Bonita kommen Leute, die Beratung schätzen, und die nicht so gerne online bestellen“, weiß Pietro Novoloni. Die Filiale an der Kölner Straße 40 ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.