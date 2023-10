Wieder Stadtleiternacht in Grevenbroich Gruselige Horror-Gestalten und eine Kölner Band in Badehosen

Max Wipperfürth und Jonas Clever sind als Delegierte des Vereins „Vollgas-Veranstaltungen“ im Stadtjugendring tätig und haben den Abend in Kooperation mit dem Jugendamt federführend geplant. „Wir freuen uns riesig auf eine Party mit DJ Luke Will und ,Planschemalöör‘. Wir sehen auf der einen Seite, dass es immer weniger ehrenamtlichen Nachwuchs gibt. Auf der anderen Seite passiert aber gerade so viel Gutes, und das Gefühl, in einer Gemeinschaft etwas Positives zu bewirken, ist unbezahlbar“, so Jonas Clever.