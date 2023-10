Schon wieder ein Unfall auf K10-Kreuzung in Grevenbroich Motorradfahrer bei Kollision mit Mercedes lebensgefährlich verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Am Sonntagmittag ist ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall auf der Kreuzung unterhalb von McDonald’s in Wevelinghoven lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 86 Jahre alter Mercedes-Fahrer das Motorrad erfasst haben, als er nach links abbiegen wollte. Der 33-jährige Mann auf dem Motorrad, der Vorfahrt hatte, stürzte und schlitterte mit seiner Maschine in den Seitenstreifen. Wegen seiner schweren Verletzungen forderten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber an, der wenig später auf der K 10 landete.