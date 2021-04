Polizei-Einsatz in Wevelinghoven : Unbekannte nieten Ortsschild vor „Blitzer“ um

Polizei-Einsatz in Wevelinghoven

Wevelinghoven Um das Tempolimit vor einem Gerät zur Geschwindigkeitskontrolle „auszuhebeln“, haben Unbekannte offenbar den Pfosten mit der Ortstafel von Wevelinghoven umgelegt. Nun ermittelt die Polizei.

In der Nacht zu Dienstag konnte manch ein Fahrer auf der Nordstraße die Orientierung verlieren. Grund dafür war ein fehlendes Ortsschild. Die Besatzung eines Streifenwagens machte dort in der Nacht eine „ungewöhnliche Feststellung“, wie es im Bericht der Polizei heißt: Unbekannte hatten am Ortseingang von Wevelinghoven den Pfosten mit der gelben Ortstafel „Wevelinghoven“ samt Betonfuß umgenietet, der kurz vor einem Gerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung montiert war.