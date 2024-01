100 Jahre Bürger-Schützen-Verein Wevelinghovener Schützen starten offiziell ins Jubiläumsjahr

Nun sind sie offiziell in ihr Jubiläumsjahr gestartet: Mit einem Neujahrsempfang im Martinus Forum beginnt für den Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven eine besondere Zeit. Denn es sind 100 Jahre her, dass sich das Regiment am 2. November 1924 um ihren damaligen Oberst Leonhard Jungverdorben scharte, um nun alljährlich ein Schützenfest zu feiern. Auch daran soll in diesem Jahr erinnert werden. „Wir machen erstmals einen Neujahrsempfang“, sagte Präsident Marcus Odenthal. Es werde wohl auch der letzte Empfang dieser Art sein, denn er soll nur der Startpunkt in ein Jahr werden, in dem sich der Verein auch einmal selbst feiern möchte.