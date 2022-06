Veranstaltung in Wevelinghoven : Diesen Samstag Stadtparkfest mit Canadier-Rennen auf der Erft

So sieht es aus, wenn mutige Paddler beim Canadier-Rennen an den Start gehen. Archiv: Salzburg Foto: Georg Salzburg(salz)

Wevelinghoven Nach zweijähriger Corona-Pause wird im historischen Stadtpark von Wevelinghoven diesen Samstag wieder gefeiert. Was genau geplant ist und wo man sich fürs Canadier-Rennen anmelden kann.

Der Bürgerschützenverein Wevelinghoven lädt für diesen Samstag, 25. Juni, zum Stadtparkfest in die Gartenstadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll auf dem Gelände des historischen Stadtparks in Wevelinghoven wieder gefeiert werden. Vor der eigentlichen Veranstaltung steht auch diesmal ein Canadier-Rennen auf der Erft auf dem Plan. Eine Premiere: Diesmal werden auch Kindergruppen an den Start gehen, hierzu hatten sich schon im Vorfeld rund 20 Kinder aus den Reihen der Edelknaben angemeldet. Los geht‘s um 14 Uhr.

Jedes teilnehmende Team muss mit sechs Paddlern an den Start gehen und eine festgelegte Strecke in möglichst kurzer Zeit zurücklegen. An dem Wettbewerb können alle Interessierten teilnehmen. Wie Ralf Rosenberger in seiner Funktion als BSV-Sprecher erklärt, sind ausdrücklich alle eingeladen, die Lust haben, auf der Erft zu paddeln – nicht nur Schützen. „Vielleicht gibt es auch in diesem Jahr wieder das eine oder andere rein weibliche Canadier-Team, welches um die beste Zeit beim Rennen kämpft.“