Gute Stimmung in Wevelinghoven 111 Aussteller bestückten den Maimarkt

Wevelinghoven · Bei bestem Wetter wurde am Sonntag bei beliebten Maimarkt in Wevelinghoven geshoppt, was das Zeugt hält. Die Anzahl der Anbieter und Aussteller aus dem letzten Jahr konnte getoppt werden.

22.05.2023, 04:50 Uhr

10 Bilder Maimarkt in Wevelinghoven 10 Bilder Foto: Dieter Staniek

Von Rudolf Barnholt

Es gab wie immer viel zu sehen, zu probieren und zu kaufen auf dem Wevelinghovener Maimarkt. Er fand am Sonntag bei bestem Frühlingswetter statt. Die Besucher kamen in Strömen. Für die Organisatoren sollte sich die Mühe gelohnt haben. Hier geht es zur Bilderstrecke: Maimarkt in Wevelinghoven