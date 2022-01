Doppel-Gold für Châvi : Wermut aus Grevenbroich international ausgezeichnet

Grevenbroich Ein Produkt aus Grevenbroich ist zu internationalen Ehren gekommen: Bei der „Europe Wine and Spirits Trophy“ in Luxemburg wurde der von Lars Faßbender und Sven Hermann kreierte Wermut Châvi mit einer doppelten Goldmedaille ausgezeichnet. Ein Riesenerfolg für das junge Start-Up, das im Sommer einen weiteren Aperitif auf den Markt bringen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Doppeltes Gold – das ist die höchste Auszeichnung, die von der Experten-Jury im Rahmen des jährlich stattfindenden Wettbewerbs vergeben wird. „Mindestens 97 von 100 Punkten müssen dafür erreicht werden“, sagt Lars Faßbender. Wie viele Punkte genau auf Châvi entfielen, ist nicht bekannt – aber auch irgendwie egal. Hauptsache, die Preisrichter waren begeistert von dem 18-Prozenter aus Grevenbroich.

Lars Faßbender (l.) und Sven Hermann mit ihrem Châvi. Foto: Dirk Neubauer

Bewertet wurden die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts sowie das Design der Flasche, die nun mit dem „Double Gold“-Symbol geschmückt werden darf. „Wir haben 5000 Aufkleber bekommen, die künftig unsere weißen Flaschen zieren werden“, sagt Faßbender. Der in Luxemburg unter hunderten von internationalen Weinen und Spirituosen preisgekrönte Wermut ist mittlerweile längst in den Regalen zahlreicher Geschäfte und Supermärkte im Umkreis angekommen. „Regional sind wir schon gut aufgestellt“, sagt Faßbender.

In wenigen Monaten wird zu der 2020 kreierten weißen Wermut-Variante eine rote hinzukommen. „Ursprünglich hatten wir geplant, zunächst einen Rosé herauszugeben“, berichtet Lars Faßbender. „Doch beim Testen in der Brennerei hat uns der Rote dermaßen überzeugt, dass wir ihn schon im Sommer auf den Markt bringen wollen.“ Das neue Produkt basiert auf einem würzigen und kräftigen Rotwein, der mit Zitrusfrüchten verfeinert wird – und natürlich mit Wermutkraut. Abgefüllt wird es in einer schwarzen Flasche.

Châvi – das ist übrigens eine Abkürzung der beiden französischen Wörter „Château“ (Schloss) und „Ville“ (Stadt), passend zur Schlossstadt Grevenbroich.

(wilp)