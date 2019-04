Dorfgemeinschaft in Mülrath : Die Waldwege sind endlich wieder begehbar

Mülrath Bei Nieselregen wurde die Strecke schnell zum Hindernisparcour. Schlammflächen machten sie unpassierbar. Damit ist jetzt Schluss: Dafür sorgte der Einsatz der Mühlrather.

Dazu wurden nun die letzten Furchen aufgefüllt, vier Lkw-Ladungen Granulat, „so in etwa 70 Kubikmeter, also gute 70 Schubkarren voll“, wie Peter Lys vorrechnet, wurden dazu als Schüttmaterial von den Stadtbetrieben angeliefert. „Wir haben Christian und seinen Vater Hans-Theo Nellen angefragt“, erzählt er sich über die Hilfe der ortsansässigen Landwirte. Sie kamen mit entsprechend großen Gefährten, um das Schüttgut entsprechend zu verbringen. Dabei wird eine Fahrbahndecke gebildet, die aber unversiegelt bleibt. Das wiederum ist wichtig im Sinne der Biodiversität, damit in den Furchen Wildkräuter und Pflanzen wachsen und gedeihen können und ebenso Kleingetier seinen Platz findet.

Sie haben ein Anliegen? Auf folgenden Wegen können Sie uns erreichen (bitte Rückrufnummer angeben!): Per Anruf (Montag bis Freitag) unter 02181 69516. Oder per E-Mail, Stichwort „Bürgermonitor“, an grevenbroich@ngz-online.de. Gern können Sie auch einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.