Weinfest 2024 in Grevenbroich Marktplatz wird ab Freitag zum kleinen Weindorf

Die Premiere war super, die Wiederholung klasse – und deshalb wird es zum Start ins kommende Wochenende die nunmehr dritte Auflage des Weinfestes geben. Einmal mehr macht das Neusser Unternehmen „Wein on Tour“ in Grevenbroich Station und setzt erneut auf die Zusammenarbeit mit zwei lokalen Akteuren. Sven Hermann und Lars Faßbender, die „Erfinder“ des Wermuts „Chavi“ zählen zu den Mitorganisatoren der dreitätigen Sause. Die ersten Flaschen werden am Freitag, 5. Juli, um 16 Uhr im Herzen der Innenstadt entkorkt.