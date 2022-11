Hilfe für Familien mit wenig Geld Grevenbroicher können jetzt 193 Kinderwünsche erfüllen

So geht es, wie Bley erklärt: „Die Karte abnehmen, das Gewünschte kaufen, in Geschenkpapier einpacken und bis zum 16. Dezember abgeben“, und zwar bei C & A in der Coens-Galerie, bei der Volksbank Erft oder der Tafel an der Merkatorstraße 2. Centermanager Marcus Töpp spricht von einer tollen Aktion. „Wir werden sehen, welche Wünsche wir privat und vom Centermanagement erfüllen.“ Und er will eine Lücke schließen: „Schön wäre es, wenn wir mit der neuen Kita in der Coens-Galerie auch ein Fachgeschäft für Kinderbedarf hierhin holen könnten.“