Schausteller Norbert Lupp will Termin vorverlegen Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr früher starten

Der Weihnachtsmarkt in Grevenbroich soll in diesem Jahr früher öffnen als üblich. Der Grund: Da Heiligabend und der vierte Advent auf einen Tag fallen, würde der Markt nur an drei Adventssonntagen geöffnet sein. Das aber rentiere sich nicht, sagt der Hemmerdener Schausteller Norbert Lupp, der seit mehr als 20 Jahren das vorweihnachtliche Treiben im Grevenbroicher Zentrum organisiert.