Adventszeit in Grevenbroich : Weihnachtsmarkt öffnet auch „zwischen den Jahren“

Der Grevenbroicher Weihnachtsmarkt wird am 27. November eröffnet. Er schließt erst nach Weihnachten am 29. Dezember. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Die Premiere für die Verlängerung war 2018 auf gute Resonanz gestoßen. 20 Buden werden wieder auf dem Markt aufgebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Der Grevenbroicher Weihnachtsmarkt wird wie im vorigen Jahr auch „zwischen den Jahren“ öffnen. Die Premiere für die Verlängerung 2018 war, wie Markt-Organisator Norbert Lupp erklärt, gut angenommen worden. Eröffnet werden soll die Budenstadt auf dem Markt vor dem Alten Rathaus am Mittwoch, 27. November, um 17 Uhr.

Einige Änderungen stehen in diesem Jahr an. Die Stände auf dem Markt werden etwas zusammenrücken. Gründe dafür sind laut Lupp das dieses Jahr eröffnete Cafe Extrablatt sowie der für die Feuerwehr erforderliche Platz bei Einsätzen. Also wird umgeplant: Der rund fünf Meter hohe Weihnachtsbaum rückt diesmal in die Mitte des Weihnachtsmarktes, das Kinderkarussell mehr an den Rand.

Ansonsten bleibt es bei rund zehn Ausstellern mit 20 Buden. Das Angebot reicht, wie Norbert Lupp berichtet, von Krippen über Schmuck und Porzellan bis zur Adventsdekoration. Neu sind laut Lupp Liköre einer amerikanischen Marke.

Veränderungen sind auch bei den Öffnungszeiten an den Weihnachtstagen geplant. Im Vorjahr blieb der Weihnachtsmarkt an Heiligabend geschlossen. In diesem Jahr „werden das Zelt mit Glühwein- und Kakao-Ausschank, der Imbiss und der Crepé-Stand bis 15 Uhr öffnen“, kündigt Norbert Lupp an. Er hatte 2018 festgestellt, „dass an Heiligabend in der Innenstadt recht viel los war“.

Am ersten Weihnachtstag bleiben die Buden zu. Am zweiten öffnet die Gastronomie, nicht aber die übrigen Anbieter. „Wir haben im Jahr 2018 festgestellt, dass der Weihnachtsmarkt gut besucht war, die Standbetreiber aber wenig Umsatz hatten“, begründet der Markt-Organisator.