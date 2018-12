St. Sebastianus in Grevenbroich-Hülchrath: Weihnachtslieder-Singen in der Pfarrkirche

Weihnachtslieder-Singen in der Pfarrkirche

St. Sebastianus in Grevenbroich-Hülchrath

Hülchrath Die Chorgemeinschaft Niedererft lädt zwischen den Feiertagen wieder zum Weihnachtssingen ein. Interessierte aus dem ganzen Pfarrverband sind für Freitag, 28. Dezember, in die Hülchrather Pfarrkirche St.

„Die Besucher dürfen sich wieder auf ein umfangreiches Repertoire freuen“, sagt Mit-Organisator Peter Lys. So werden zum Beispiel „Tochter Zion“, „O du fröhliche“ und andere bekannte Lieder erklingen. Dabei wird auch „Stille Nacht, Heilige Nacht“ nicht fehlen. Der Chor singt unter anderem „Freut euch ihr Christen“ von Leonhard Schröter und „Ein Kindelein ist uns geboren“ von Jacobus Clemens. Der Vortrag einer kurzen Weihnachtsgeschichte wird allein Teilnehmern eine Sing-Pause bescheren.

Neben den Sängern der Chorgemeinschaft wird Vincent Heitzer, Kantor an der Basilika St. Aposteln in Köln, mit von der Partie sein – er spielt die Orgel. Die Gesamtleitung des Weihnachtslieder-Singens liegt in den Händen von Seelsorgebereichsmusiker Georg Korte.