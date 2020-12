Weihnachtsgeschäft in Grevenbroich : Geschäfte werben mit Aktionen und Extra-Service

Grevenbroich Gut gelaunte und geduldige Kunden gingen am Samstag vor dem zweiten Advent in der Fußgängerzone shoppen. Für die Einzelhändler eine Resonanz, die Hoffnung macht, die Krise zu meistern. Laut dem Handelsverband NRW – Rheinland sind die Erwartungen insgesamt verhalten, er sprach aber von „vereinzelten Lichtblicken“.

„In Grevenbroich ist es kein Problem Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten“, meint Heiner Schnorrenberg vom Werbering. Während er, seine Frau und eine Mitarbeiterin die Kunden in Etappen bedient und Portemonnaies und Taschen verkaufen, warten draußen Kunden geduldig auf Einlass. „Es ist schön, die Solidarität mit dem Fachhandel zu spüren“, betont er. Auch Judith Gauls hat in ihrer Parfümerie gut zu tun. Sie öffnet zwischendurch zum Lüften die Tür, lässt einzeln Kunden ein und erzählt: „Unsere Anstrengungen werden belohnt, indem uns die Kunden die Treue halten“. Dafür liefert sie als Extra-Service nach Feierabend Ware bis vor die Haustür aus – meist mit dem Fahrrad. In der Boutique Rebell hat Nicole Feuster viel zu tun. „Man muss sich was einfallen lassen, wie man die Kunden locken kann. Denn die Laufkundschaft ist weniger geworden.“ Bei ihr gab es am Samstag ab einem Verkaufswert von 30 Euro einen Mundschutz umsonst.