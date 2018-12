Privat-Initiative fand viel Unterstützung: Weihnachtsbraten für bedürftige Familien aus Grevenbroich

Grevenbroich Kurz vor dem Fest hat Jenny Goergens in Privatinitiative zehn bedürftige Familien glücklich gemacht und sie mit Lebensmitteln versorgt, die sie sich sonst nicht leisten können. Unterstützt von vielen Helfern, wurden die Waren am Freitag gleich Einkaufswagen-weise verteilt.

Schon vor einigen Wochen hatte die Administratorin der Facebook-Seite „Grevenbroich 2.0“ einen Aufruf gestartet und um Unterstützung für eine Aktion gebeten, die ihr am Herzen liegt. „Es gibt Menschen in unserer Stadt, denen es nicht so gut geht – und die sich nicht einmal an Weihnachten ein vernünftiges Essen leisten können“, schildert Goergens. Sie bat um Spenden für den Kauf von Lebensmitteln, und die Resonanz darauf war groß. Unter dem Strich kamen 1500 Euro zusammen, die in Lebensmittel investiert wurden, darunter Rinderbraten, Gänse und Marken-Schokolade. Die Waren wurden in Einkaufswagen gestapelt und im Lagerraum der ehemaligen Depot-Filiale in der Coens-Galerie ausgegeben – gut abgeschirmt gegen neugierige Blicke.