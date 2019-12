Advent in Grevenbroich : Liebevoll Gestaltetes beim Markt in der Villa

Liebevoll Gestaltetes beim Markt in der Villa

Advent in Grevenbroich

Kunsthandwerk für Advent und Weihnachten gab es in vielen Facetten beim Markt in der Villa Erckens. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Zum dritten Mal richtete der Museumsförderverein unter der Leitung von Ursula Gabler einen Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt in der Villa Erckens aus: Selbsthergestelltes stand dabei im Vordergrund, jeder der 22 Aussteller war bewusst ausgesucht worden.

„Wir wollen den Besuchern ein ausgewogenes Angebot, ein abwechslungsreiches Bild und hochwertige Waren bieten“, fasste Ursula Gabler zusammen, die in diesem Jahr Sänger aus Keramik sowie Tannenbäume und Engel in ihrem Sortiment hatte.

Jedes Figürchen ist ein Unikat, in dem liebevolle Handarbeit steckt. „Außerdem achte ich darauf, dass die Händler aus der Region stammen – denn davon lebt ja auch das Haus“, erklärte Gabler im Museum der Niederrheinischen Seele.

Im Erdgeschoss boten Margarete Schmitz und Sabine Tusch fantasievolle Malereien, handgemalte Postkarten sowie schöne Kleinigkeiten wie Schutzengel oder das Christuskind an. Nebenan faszinierte Inga Lücke nicht nur kleine Besucher mit einem magnetischen Kreisel und zum Beispiel mit Teelichthalter aus farbigem Holz.

Kulturprogramm in Grevenbroich

Kulturprogramm in Grevenbroich : Villa Erckens geht 2020 auf Zeitreise

Gründüng in Grevenbroich

Gründüng in Grevenbroich : Die Künstlerinnen aus der Villa Erckens

„Keramiker“ zeigen gebrannte Kunst in der Villa Erckens

Markt in Grevenbroich

Markt in Grevenbroich : „Keramiker“ zeigen gebrannte Kunst in der Villa Erckens

Besonders begeistert ist er vom Ambiente des Weihnachtsmarktes in der Villa Erckens. „Alles ist handgemacht, alle Aussteller fertigen ihre Arbeiten als Hobby an – das ist ein schöner kleiner Kreis. Im vergangenen Jahr war ich als Besucher so begeistert, dass ich mich gleich beworben habe“, erzählt Wilhelm Becker beim Kunsthandwerkermarkt.