Weihnachten im Schuhkarton für Obdachlose in Grevenbroich

Weihnachtspäckchen für Obdachlose in Grevenbroich

Grevenbroich Damit den Wohnungslosen auch ein bisschen warm ums Herz wird, findet wieder eine „Weihnacht im Schuhkarton“ statt. Gemeint ist damit, zum Christfest auch Obdachlose mit Päckchen zu bedenken.

Grevenbroich packt an und hilft Obdachlosen besonders in der kalten Jahreszeit, warm durch die Nacht zu kommen.

„Ich finde, das ist eine tolle Idee“, begeistert sich Claudia Middeldorf. In Zusammenarbeit mit „Grevenbroich packt an“-Initatorin Jana Adam rührt sie jetzt die Werbetrommel und fordert Mitbürger auf, passende Geschenke zu spenden. „Pi-mal-Daumen sind es 40 Päckchen, die wir brauchen“, zählt sie die aktuelle Statistik auf. Überwiegend sind es Männer, die ohne Wohnung sind, 36 werden derzeit gezählt. „Im optimalen Fall ist es ein ein Karton, gefüllt mit Neuware“, zählt die ehrenamtlich Engagierte Produkte wie Handschuhe, Mütze und Schal auf.

Aus den vorangegangenen beiden Jahren, in denen die Aktion bereits stattfand, wissen die Päckchenpacker auch, wie gut Hygieneartikel ankommen. Rasierzeug, Shampoo und Creme gehören hier zu den Favoriten. Aber wer noch eine angebrochene Flasche Rasierwasser im Schrank hat, die er selbst nicht nutzt, weil die Duftnuance nicht gefällt, darf sie gerne weitergeben. „Was auch in der Vergangenheit gut ankam, waren Geschenkgutscheine von Drogeriemärkten“, zählt Claudia Middeldorf eine andere Variante auf. Nicht gesundheitsfördernd, aber anlässlich des Festes okay sind Tabak und Blättchen, tabu sind hingegen sämtliche Alkoholika von der Weinbrandpraline bis zum Flachmann. Wer noch mehr Gutes tun möchte, vergisst das Format des Schuhkartons und beschert wichtige Accessoires wie Schlafsack oder Rucksack zum Transport der Utensilien.