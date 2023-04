Hinweistafeln in Innenstadt von Grevenbroich Endlich Schilder für den Tierpark

Die Ehrenamtler der Ortsgruppe unter Leitung von Martina Koch haben mehrere Hinweistafeln aus Metall in Auftrag gegeben, die nun von Mitarbeitern der Stadtbetriebe in der Innenstadt gut sichtbar montiert wurden. „Die Schilder stehen nun an strategisch günstigen Stellen, sodass niemand mehr Probleme haben sollte, den nur wenige hundert Meter von der City entfernten Park zu finden“, schildert Koch.