Wassersport in Grevenbroich Kanuten investieren in Vereins-Zukunft

Die Investition in das Vereinsheim gegenüber der „Spielspinne“ ist ein Bekenntnis zum Standort. „Unser Vereinsheim stammt aus dem Jahr 1963 und war an einigen Stellen sanierungsbedürftig“, berichtet Reinders. So wurden moderne, gedämmte Fenster eingebaut, sanitäre Anlagen erneuert, Feuchtigkeitsschäden beseitigt und etliche Gebäudeteile neu gestrichen. „Wir haben viel in Eigenregie gemacht“, erklärt der Jüchener, der dem Verein seit etwa 20 Jahren vorsitzt. „Trotzdem sind unsere Mittel so gut wie aufgebraucht.“ Trotz des Fördergelds musste der Verein weite Teile seiner Rücklagen einsetzen, die er in den vergangenen Jahren angespart hatte. „Etwa 30.000 Euro“, nennt Reinders eine Hausnummer.