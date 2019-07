Grundschule Neuenhausen : Wasserschaden: Zuflucht bei Schützen

Grevenbroich Die Kita Sternschnuppe konnte in die Schützenhalle ausweichen, nach dem Wasserschaden in ihren Räumen.

Im Neuenhausener Schützenhaus, wohin die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft für Samstag zur Generalversammlung einlädt, tummelten sich in dieser Woche die Kinder der städtischen Kindertagesstätte Sternschnuppe. Die hatten nach einem Wasserschaden in der Neuenhausener Grundschule Obdach im Schützenhaus gefunden.

Ehe die Einrichtung jetzt in den Sommerferien drei Wochen schließt, wollten das Erzieher-Team und der Förderverein noch einmal Danke sagen. „Wir waren wirklich froh, dass die Schützen uns so schnell und umkompliziert aufgenommen haben“, betont Mario Ferch, Vorsitzender des Fördervereins. Monika Giesbers, Leiterin der Einrichtung, ergänzt: „Der Wasserschaden war für uns eine Havarie. Für die schnelle Hilfe sind wir wirklich dankbar“.

Schadensbehebung Paul Janus, der im Rathaus für die Tagesstätten in Grevenbroich verantwortlich ist hofft dass die Sanierungsarbeiten bis zum Ende der Ferien abgeschlossen sind.

Und so funktionierte die Kita im Schützenhaus: Im Eingangsbereich standen viele kleine Schuhe. Im großen Saal, da wo sonst Versammlungen abgehalten werden, spielten die Kinder unter dem Fensterbild des Heiligen Sebastians und fanden es toll. „Die haben hier richtig viel Platz und können toben“, erzählte Monika Giesbers.

An der Theke wurde natürlich kein Bier gezapft. Dort reichten Tanja Ressler als stellvertretende Leiterin und Tanja Schumacher als Fachkraft, den Kindern Apfelschorlen, Wasser und ein gesundes Frühstück. „Die Theke angrenzend an die offene Küche war praktisch. So konnten wir alles überschauen“, erzählt Tanja Schumacher lachend. Michael Heesch, erster Beigeordneter der Stadt, hatte von dem Wasserschaden erfahren, sich vor Ort ein Bild gemacht und die Einrichtung sofort geschlossen.