Trinkwasser-Leitung in Grevenbroich kaputt  Jetzt gibt’s Dusch-Gutscheine für Anwohner

Die alte Realschule an der Bergheimer Straße wird mehr und mehr zu einem Krisenherd. Nachdem Bauarbeiter wohl aus Versehen am Dienstagnachmittag an dem Gebäude eine der wichtigsten Trinkwasser-Leitungen der Stadt angebohrt hatten, ist das Problem noch immer nicht behoben. Fachleuten ist es zwar gelungen, das Leck in der Nacht zu Donnerstag mit einer Notleitung zu überbrücken. Die Inbetriebnahme der Ersatz-Röhre ist aber schiefgelaufen – die alte Leitung hat an zwei weiteren Stellen Leck geschlagen. Sie hielt dem Wasserdruck nicht stand. Das Mittel der Wahl lautet nun: Beton. Die Baugruben, in denen die Notleitung an die Hauptleitung angedockt wurde, werden jetzt verfüllt.