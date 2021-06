Wassergymnastik in Grevenbroich : Rheuma-Kranke fürchten um ihr Bewegungsbad

Grevenbroich Die Rheuma-Liga unterstreicht die Bedeutung des Bewegungsbads im Elisabeth-Krankenhaus. Sobald die Gymnastik wieder starten kann, möchte die Gruppe auch ihre Beratung im neuen Büro aufnehmen. Das sind die weiteren Pläne.

Denn einfach auf ein anderes Bad ausweichen können die Patienten nicht. „Für unsere Wassergymnastik müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein“, sagt Marie-Luise Herzog, die an der Spitze der Grevenbroicher Arbeitsgemeinschaft steht. Sie selbst ist Rheuma-Patientin und leidet unter der fehlenden, physiotherapeutisch begleiteten Gymnastik im Wasser, mit der Erkrankte ihre Bewegungsfreiheit verbessern können. „Dafür muss das Wasser aber eine Temperatur zwischen 30 und 32 Grad Celsius haben. Niedrigere Temperaturen lösen Muskelschmerzen aus. Auch sollte das Becken nicht tiefer sein als 1,20 Meter. All diese Bedingungen sind im Krankenhaus erfüllt“, macht Herzog auf die Bedeutung des Standorts aufmerksam.

Ob es für die rund 200 Patienten, die in der Arbeitsgemeinschaft Grevenbroich organisiert sind, bald wieder ein Gymnastik-Angebot an der von-Werth-Straße geben wird, soll noch offen sein – genauso wie die Frage, ob es zeitnah wieder Trockengymnastik geben wird. Marie-Luise Herzog und einige andere Betroffene behelfen sich derweil privat mit Übungen „im Wasser“, allerdings ohne fachmännische Anleitung. Ideal ist das nicht, aber für die Patienten sind die kürzlich wieder eröffneten Schwimmbäder in der Region eine wichtige Anlaufstelle, um Schmerzen zu lindern.

Sobald Klarheit darüber besteht, wann und wo die Grevenbroicher wieder mit ihrer Gymnastik an den Start gehen können, sollen auch wieder Beratungsstunden für Betroffene stattfinden. Die Ehrenamtler um Marie-Luise Herzog haben dafür kürzlich ein neues Büro in der alten Realschule an er Bergheimer Straße bezogen. Wegen Feuchtigkeitsschäden hatte die Arbeitsgemeinschaft ihre bisherigen Räume an der Uhlandstraße vor einigen Wochen verlassen müssen.