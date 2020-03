Kostenpflichtiger Inhalt: Wasser in Grevenbroich ist verschmutzt : Plastikmüll sammelt sich in der Erft

Zwischen natürlichem Treibgut wie Wasserpflanzen, Zweige und Äste schwimmt auch eine nicht unerhebliche Menge Plastikmüll am Wehr. Foto: Staniek. Foto: Dieter Staniek

Wevelinghoven An der Dreesmühle in Wevelinghoven stauen sich Treibgut und Plastikmüll. Der Erftverband will den Betreiber der Mühle dazu anhalten, den Unrat schnellstmöglich zu entfernen. Es stinkt dort gewaltig.