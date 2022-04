Landtagswahl in Grevenbroich : Was Grevenbroicher Bürger von der Politik fordern

Grevenbroich Ist die Stadt für den Strukturwandel gerüstet? Unternimmt sie genug für den Klimaschutz? Grevenbroicher Bürger sagen ihre Meinung.

Auch Dieter Volkwein, Vorsitzender des Gartenbauvereins Neurath, würde sich mehr Engagement für den Klima- und Naturschutz in Grevenbroich wünschen. „Es sollten keine Neubauten mehr ohne Dachbegrünung zugelassen werden, das müsste per Satzung verordnet werden“, schlägt er vor. Zudem regt Volkwein grüne Projekte in den Kitas und Grundschulen an. „Dort sollten kleine Gärten angelegt werden, um Kinder schon früh mit dem ökologischen Anbau vertraut zu machen“, meint der Vereinsvorsitzende. „So etwas kostet nicht die Welt.“