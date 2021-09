Attraktionen im Fun-Park Grevenbroich : Einsteigen, anschnallen – Kirmes genießen!

Foto: Kandzorra, Christian 10 Bilder So wird der Fun-Park in Grevenbroich

Grevenbroich Der Rummel ist zurück in Grevenbroich: Diesen Freitagmittag fällt der Startschuss für den Fun-Park am Platz der Republik. Fünf größere Fahrgeschäfte stehen bereit – und mehr. Am Donnerstag liefen die letzten Vorbereitungen. Was es zu entdecken und zu erleben gibt.