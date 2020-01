Vollversammlung der Bürgerschützen : Rolf Jungmann führt die Gustorfer Schützen

Der neue Vorstand des BSV, vorne v.l.: Sven Schumacher, Präsident Rolf Jungmann, André Koch; hinten, v.l.: Christoph Flock und Thomas Holz. Foto: BSV

Gustorf Auf der Vollversammlung des BSV wurde eine komplett neue Vereinsspitze gewählt.

Der traditionsreiche Bürgerschützenverein kann sich über eine Rekordbeteiligung auf seiner Vollversammlung in der Vereinshalle des „TV Germania Gustorf“ freuen. Sie alle wollten sich an den Vorstandswahlen beteiligen. Das Besondere war, dass viele der Spitzenpositionen des Vereins aus Altersgründen an diesem Sonntag ihr Amt abgaben, wodurch überdurchschnittlich viele Wahlen anstanden. „So ein Umbruch von Vorstandsmitgliedern ist schon außergewöhnlich“, sagte Sven Schumacher, Pressewart des BSV Gustorf und neuer Vizepräsident.

Der scheidende Präsident Hans Voigt führte neun Jahre lang den Verein. Nun wurde in einer geheimen Wahl nach einem geeigneten Nachfolger gesucht. Nach der Stimmenauswertung stand fest: Die neue Führung des mehr als 150 Jahre alten Vereins wird Rolf Jungmann übernehmen. Der 54-Jährige ist von den Schützenbrüdern mit deutlicher Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der gebürtige Gustorfer erhielt mehr als 200 Stimmen. „Ich freue mich über die gigantische Teilnahme“, sagt der neue Schützenpräsident. Vorher war Jungmann bereits Vizepräsident des BSV. An diese Stelle wird jetzt Sven Schumacher treten. Der neue Vizepräsident ist 36 Jahre jung und steht somit für einen Wechsel der Generationen, der sich momentan beim Gustorfer Bürgerschützenverein erfolgreich vollzieht.

Auch ein neuer Oberst wurde auf der Vollversammlung gewählt. Nachdem Peter-Josef Pfeiffer aus dem Amt schied, konnte sich Andre Koch mit 143 Stimmen gegen die Konkurrenz durchsetzen. BSV-Geschäftsführer Thomas Holz sowie der Schatzmeister Christoph Flock bleiben weiterhin im Amt. Per Handzeichen wurden im Anschluss weitere wichtige Positionen des Bürgerschützenvereins vergeben. So wurde Michael Holz zum Grenadierhauptmann ernannt. Das Amt des Jägermajors wird in Zukunft Marcel Krahwinkel ausüben.