Strukturwandel in Grevenbroich : Neues Wärmespeicherkraftwerk hat erste Hürde genommen

Grevenbroich Das Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Wärmespeicherkaftwerks auf Flüssigsalz-Basis hat es auf die Liste der 20 Projekte des Bundeswirtschaftsministeriums geschafft, die im Rahmen des Ideen-Wettbewerbs „Reallabore der Energiewende“ Fördermittel beantragen dürfen. „StoreToPower“ heißt das gemeinsame Pilotprojekt von RWE Power, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Fachhochschule Aachen.

Wo die Pilotanlage errichtet wird, steht noch nicht fest. Als mögliche Standorte kommen die Kraftwerke Neurath und Niederaußem in Betracht. Bürgermeister Klaus Krützen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke machen sich für Neurath stark. Laut Landrat kann die gespeicherte Energie auch der Aluminiumindustrie im Kreis zugute kommen. Der Bau der Anlage könnte Anfang der 2020er Jahre starten. „Wir sind sehr froh, dass wir es mit unserem Projekt in die engere Wahl geschafft haben“, erklärt Lars Kulik, Vorstand von RWE Power. „Mit der Technologie des Wärmespeicherkraftwerks wollen wir die Schwankungen bei der Einspeisung aus Erneuerbaren Energien ausgleichen. Wir nutzen dabei die Infrastruktur eines bestehenden Kohlekraftwerks. Damit wollen wir Kraftwerksstandorten eine Brücke in die Zukunft bauen und so den Strukturwandel unterstützen“, sagt Kulik.