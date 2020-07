Politik in Grevenbroich : Wählergemeinschaft GGV möchte mit Jugendthemen punkten

Grevenbroich Die neue Wählergemeinschaft GGV fordert mehr Bürgernähe der Verwaltung. Sie hat sich im Januar gegründet und besetzt zur Kommunalwahl 23 von 25 Wahlbezirken mit eigenen Kandidaten.

Was im Bereich der Jüngsten stattfinde, gelte auch, sobald sich Bürger mit ihren Anliegen an die Verwaltung wenden. Dort dauere es sehr lange, bis man häufig unverständliche Antworten bekomme. Dies will Heyartz ändern. Und noch eins: Damit Grevenbroich den Strukturwandel unbeschadet überstehe, müssten jetzt neue Unternehmen in die Stadt geholt und neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden. „Auch das dauert viel zu lange“, kritisiert Heyartz.

Ursprünglich wollte die im Januar dieses Jahres gegründete GGV in allen 25 Wahlbezirken mit eigenen Kandidaten antreten. In zwei Wahlbezirke hat das laut Heyartz nicht geklappt. Ein nunmehr verhinderter Kandidat hatte zum Stichtag offenbar nicht seinen Hauptwohnsitz in Grevenbroich. Ein weiterer sei zwar ein Experte in Ausländerfragen, konnte aber aufgrund seiner Staatsangehörigkeit nicht als Kandidat aufgestellt werden. So gibt Heyartz die Mitgliederzahl der Wählergemeinschaft mit 25 an. Antreten werden im September also 23 GGV-Bewerber.