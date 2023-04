Rund 40 Aussteller beim Event am Alten Schloss Vorverkauf für die „Grevenbroicher Gartentage“ startet

Am 12. Mai, gegen Mittag, wird das Veranstaltungsgelände umzäunt. Ein Zugang zum Schlossbad wird über die Erftbrücke an der Karl-Oberbach-Straße ermöglicht. Wer mit dem Auto kommt, kann die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt nutzen, zudem wird auch die Sparkasse an diesem Wochenende ihre Stellflächen für die Allgemeinheit öffnen. „Wer die Möglichkeit hat, sollte aber mit dem Rad kommen“, sagt Andrea Conrads-Wendtland. Abstellplätze wird es an der Alten Feuerwache geben.