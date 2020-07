Vorgärten in Grevenbroich : Stadt sucht weitere Teilnehmer für Garten-Wettbewerb

Vorgärten in Grevenbroich

Blühende Vorgärten gegen graue Steinwüsten - möchte die Stadt Grevenbroich in einem Wettbewerb auszeichnen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Grevenbroich Natur pur - da brummt und summt es normalerweise. In kahlen Steinvorgärten ist das nicht möglich. Weshalb die Stadt etwas für Natur und Insekten tun möchte. Mit einem Wettbewerb um den schönsten Vorgarten.

(capf) Die erste Hälfte der Bewerbungsfrist ist abgelaufen: Gesucht wird der schönste Vorgarten der Stadt. Erstmalig wird der Preis in diesem Jahr in Grevenbroich ausgelobt. „Einige Bewerbungen“ sind bereits eingegangen, so die Stadtverwaltung, die sich allerdings mehr erhofft. „Je mehr Anmeldungen eingehen, umso interessanter wird die Aktion“, heißt es. Deshalb ruft die Stadt die Bürger auf, sich ebenfalls zu bewerben. Bis zum 14. August können die Grevenbroicher sich oder ihre Nachbarn, Freunde, Bekannte für den Wettbewerb anmelden. Der Sieger der Aktion erhält 500 Euro, fünf weitere Gartenbesitzer jeweils 100 Euro. Teilnehmen können alle Besitzer eines sich im Stadtgebiet befindenden Vorgartens. Die Bewertung erfolgt durch Vertreter der Fraktionen, der Stadtbetriebe sowie dem Bürgermeister oder dessen Vertreter.