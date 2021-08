Vorfall bei Tokai Erftcarbon : Warnung vor Schadstoffen in Grevenbroich

Update Grevenbroich Im Industriegebiet in Grevenbroich sind Schadstoffe freigesetzt worden, die gesundheitsgefährdend sein können. Anwohner sollen in geschlossene Räume gehen und Fenster und Türen schließen.

Die Warn-App Nina hat für den Bereich im Industriegebiet Ost in Grevenbroich eine Warnung ausgegeben: Demnach sind bei der Firma Tokai Erftcarbon an der Aluminiumstraße bei einem „Schadensereignis“ Schadstoffe freigesetzt worden, teilen die Stadt und die Feuerwehr Grevenbroich mit. Sie können demnach zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Was genau bei Erftcarbon vorgefallen ist, war auch zwei Stunden nach der Warnung über die App noch offen. Auf dem Werksgelände stehen mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst, die Einsatzkräfte jedoch warteten vor Ort augenscheinlich auf Messergebnisse. Auch Spezialisten steuerten das Gelände an. Offiziell gab es seitens des Unternehmens bisher keinerlei Auskunft, auch nicht in der Frage, welche Stoffe freigesetzt wurden und ob diese gefährlich sind. In der Luft lag ein leichter, schwefeliger Geruch.