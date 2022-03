Vor der Landtagswahl : Fachtag bringt Familien mit Politikern ins Gespräch

Grevenbroich Der digitale „Fachtag Familie“ soll die Probleme von Familien vor der Wahl ansprechen. Teilnehmen kann jede Mutter und jeder Vater.

Kinder, die in Fernsehbeiträgen ins Zimmer rannten, während ihre Eltern gerade als Experten befragt wurden, wurden zum Phänomen der Corona-Krise. Auch in Meetings krabbelten regelmäßig Kinder vor die Bildschirmkamera. Darauf, dass es aber auch außerhalb von Zeiten von Home-Office Schwierigkeiten für Familien gibt, will der Landesverband für Mütterzentren NRW mit einem „Fachtag Familie“ aufmerksam machen. Politiker sind eingeladen, um sie vor den Landtagswahlen auf die Situation von Familien aufmerksam zu machen. Teilnehmen kann auch jede Mutter und jeder Vater. „Oft wird über den Kopf von Familien hinweg entschieden. Wir möchten gern sagen, was uns belastet“, sagt Sabine Kauffmann vom Familiennetzwerk Grevenbroich, das zum Landesverband für Mütterzentren NRW gehört. Beim Fachtag, der online stattfindet, gibt es zwei geplante Beiträge: Die Autorin und Trainerin Almut Schnerring wird darüber sprechen, warum Frauen beim Organisieren der Erziehung und des Haushalts noch immer mehr Aufgaben übernehmen als Männer. Und die Journalistin Mareice Kaiser wird erklären, warum sie fordert, dass sich Familienpolitik an alleinerziehenden Müttern orientieren muss. Teilnehmer des Fachtags können aber auch Redebeiträge anmelden, während der Veranstaltung Fragen stellen und Lösungen für bestehende Probleme vorschlagen.