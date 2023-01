Vor 15 Jahren bei Grevenbroich Das erste „Klimacamp“ warf noch Schnaps ab

Was bleibt, ist die Erinnerung an das erste „Klimacamp“ am Tagebau Garzweiler, das allerdings nur bedingt mit dem in Lützerath vergleichbar ist. Vor 15 Jahren kämpften die Umweltschützer auf ihrem eigenen Grund – längst nicht so radikal wie die Aktivisten in Lützerath, von denen viele erst auf den Weiler aufmerksam geworden sein dürften, als die meisten Bewohner längst umgesiedelt waren. Der „Ur-Protest“ bei Otzenrath war eine friedliche Variante. Ein „ziviler Ungehorsam“ ohne fliegende Steine und ohne Molotowcocktails, die manche Aktivisten am äußersten Rand der Bewegung zünden – vermutlich auch, um Krawall zu machen.