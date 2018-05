Grevenbroich: Vollsperrung ab heute für einen Autokran

Grevenbroich

Ab dem heuten, Dienstag, 15. Mai, von 6.30 Uhr, bis Donnerstag, 17. Mai, 19 Uhr, muss die Adresse Herkenbuscher Weg im Abschnitt zwischen Erftwerkstraße sowie Am Bodental für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden: Darauf weist die Stadtverwaltung jetzt ausdrücklich hin. Grund für diese notwendige, mehrtägige Vollsperrung sei die Errichtung eines Autokrans am Herkenbuscher Weg. Mit dem Kran werden Fertighausteile angeliefert und anschließend montiert, wie Stadtsprecher Stephan Renner weiter erläutert. Die beengten Platzverhältnisse im Bereich des Baugrundstückes am Herkenbuscher Weg machten diese Vollsperrung unumgänglich, erklärt die Stadtverwaltung. Sie bittet um Verständnis bei Passanten, Kraftfahrern und Anwohnern für mögliche, kurzzeitige Behinderungen im Baustellenbereich.