Vollrather Höhe in Grevenbroich: SPD will „wilde Fahrten“ auf die Halde stoppen​

Allrath Die SPD will ein Durchfahrtsverbot zur Vollrather Höhe bei Allrath baulich durchsetzen. Ein Grund: Fußgänger und Radfahrer fühlen sich durch fahrende Autos auf dem Berg gestört.

Wer an der Auffahrt zur Vollrather Höhe nahe des Allrather Friedhofs steht, muss nicht lang auf Fahrer warten, die das Durchfahrtsverbot offensichtlich missachtet haben: Alle paar Minuten kommt dort ein Auto heruntergefahren – auch solche, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dem landwirtschaftlichen Verkehr zuzuordnen sind. Das stört Fußgänger und Radfahrer – und veranlasst den Allrather SPD-Ratsherr Philipp Bolz, sich für eine Lösung einzusetzen.

Wie solche baulichen Maßnahmen aussehen könnten, ist noch offen. Denkbar wären Poller an der Auf- und Abfahrt. „Wir wollen die Stadtbetriebe beauftragen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, sagt Bolz. Für den 26-Jährigen geht es nicht nur um den Schutz von Radfahrern und Fußgängern, sondern auch darum, etwa wilde Müllkippen zu vermeiden, die bekanntlich in Grevenbroich ein großes Ärgernis sind. Kontrollen finden nur selten statt, sagt Philipp Bolz. „Viele Fahrer kommen hier runtergebrettert. Die meisten, die man anspricht und auf das Verbot aufmerksam macht, zeigen wenig Verständnis“, berichtet der Allrather.

Kinderbetreuung in Grevenbroich : Was Familien sich für die Kita wünschen

Von einer baulichen Veränderung an der Zufahrt zur Vollrather Höhe bei Allrath verspricht sich der Politiker eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf den Wegen, die sich vom Dorf aus auf den aufgeschütteten Berg schlängeln. Und: eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Wegekreuz am Fuße der Halde, an dem eine hölzerne Sitzbank zur Rast einlädt.