Vollrather Höhe in Grevenbroich : Der Berg, auf dem die Profis trainieren

Grevenbroich Die Vollrather Höhe ist auch bei Radsportlern beliebt. Viele überqueren sie, andere verbessern dort ihre Leistungen für Radrennen. Was sie so beliebt macht – und wie Radsportler dort trainieren.

Schon aus weiter Entfernung ist er zu sehen, der „Berg“ bei Allrath – einer der wenigen in der sonst eher flachen Region. Die Vollrather Höhe ist nicht nur bei Spaziergängern beliebt, die sich in der Natur erholen möchten, sondern auch bei Sportlern: Die Höhe wird täglich von ihnen angesteuert. Für Radsportler beispielsweise bietet die „Halde“ eine Menge Trainingsoptionen.

Die Höhe ist auch bei Profis angesagt, die etwa mit Rennrädern dort unterwegs sind. „Ich persönlich nutze am liebsten die Auffahrt von Allrath aus“, sagt Radsportler Sven Thurau aus Neuss-Allerheiligen, der auch professionell Rennen fährt. „Dort sind die Straßenbeläge etwas besser und die Steigung relativ gleichmäßig und rhythmisch.“ Meistens fährt Thurau zur Vollrather Höhe, wenn er ein Intervalltraining plant – eine fordernde Trainingsform mit wechselnden Phasen von Belastung und Entlastung. „Dafür bietet sich die Vollrather Höhe sehr gut an. Man hat es nicht besonders weit, kann sich auf dem Weg dorthin warmfahren und anschließend sein Training durchführen.“

Auch der aus Krefeld stammende Amateurfahrer Marcel Peschges hält sich gerne an der Vollrather Höhe auf. „Dort hat man eine der wenigen Möglichkeiten, 100 Höhenmeter am Stück zu fahren“, erklärt der Rennfahrer. „Außerdem kann man an der Vollrather Höhe durch die gleichmäßige und moderate Steigung sehr gut trainieren“, ergänzt der 25-Jährige.

Radsportler messen sich auf der Höhe zum Teil gegenseitig und versuchen, die Bestzeiten der jeweils anderen aufzuholen. „Auf der Sportler-App Strava etwa gibt es verschiedene Kategorien, in denen die Radfahrer sich gegenseitig herausfordern und immer wieder neue Bestzeiten aufstellen können“, erklärt Thurau. „Besonders in schwierigeren Gegenden wie der Halde versuchen wir oft, einen neuen Rekord aufzustellen.“ Thurau und Görres gelang es bereits, eine Bestzeit bei zwei der Auffahrten zu erreichen, welche sie derzeit auch halten. Peschges dagegen hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Freunde in den Schatten zu stellen und selbst einen neuen Rekord aufzustellen. „Und genau das ist das Tolle an einer Auffahrt wie der Vollrather Höhe. Egal in welchem Leistungsniveau man sich befindet – jeder kann dort trainieren und sich neuen Herausforderungen stellen.“