Weiterbildung in Grevenbroich : VHS startet online ins Semester

Grevenbroich Präsenz-Angebote sind bei der Volkshochschule weiterhin nicht möglich, es wird jedoch Online-Alternativen geben. Dazu zählen verschiedene Vorträge und VHS-Klassiker wie Sprachkurse.

Die Volkshochschule hat den Druck für ihr nächstes Semester-Programm vorerst gestoppt. Denn Corona hat die Terminplanung des auf der Stadtparkinsel residierenden VHS-Teams tüchtig durcheinandergebracht. „Derzeit ist völlig unklar, wann wir wieder mit unseren Präsenz-Angeboten starten können“, sagt Leiter Thomas Wolff. Ganz auf das Semester verzichtet wird allerdings nicht. Es wird eine Online-Alternative geben.

Thomas Wolff leitet die Volkshochschule in Grevenbroich. Foto: Wiljo Piel

Ursprünglich sollten die ersten der insgesamt 280 Kurse wie gewohnt zum Ende dieses Monats beginnen. Da das aber nicht möglich ist, haben sich die Volkshochschul-Mitarbeiter zu einem „Zwischensemester“ entschlossen, das sich komplett im Internet abspielen wird. „Damit werden wir schon in der übernächsten Woche beginnen“, kündigt Wolff an. Bis Ende Februar werden zunächst mehr als 30 Online-Kurse angeboten, danach will das Team nach aktueller Lage über das weitere Vorgehen entscheiden. „Ob es im März wieder Präsenz-Angebote geben wird, ist noch fraglich“, sagt der Volkshochschulleiter. Sollte das nicht der Fall sein, werde die VHS weiter via Internet stattfinden.

Das jetzt zusammengestellte Online-Programm ist bunt gemischt. Die klassischen Sprachkurse (etwa Französisch, Arabisch, Italienisch, Spanisch) werden ebenso über die VHS-Cloud angeboten wie Entspannungs- und Gesundheitslehrgänge (wie Qi Gong, Viyasa Yoga, Rückentraining). Es wird aber auch interessante Vorträge geben – unter anderem in englischer Sprache. Zwei Beispiele: Der Musiker Richard Dermann wird über die Geschichte der Rockmusik berichten, die England-Expertin die unbekannten Seiten der Weltstadt London vorstellen.

„Die Teilnehmer können sich in den nächsten Wochen aber auch auf historische Spurensuche in Grevenbroich begeben“, sagt VHS-Geschäftsführer Michael Godenau. In den Magazinen des Stadtarchivs und des Museums befinden sich zahlreiche historische Fotos, die nur schwer zuzuordnen sind. Der Wevelinghovener Sammler Jürgen Larisch wird die Bilder vorstellen und gemeinsam mit den VHS-

Hörern nach Hinweisen suchen.

Passend zur 20er-Jahre-Ausstellung in der Villa Erckens, die wegen Corona noch niemand gesehen hat, wird Thomas Wolff an den bis heute unaufgeklärten Mord an dem kommunistischen Funktionär Josef Lang erinnern, der sich im turbulenten Inflationsjahr 1923 in Grevenbroich ereignete.