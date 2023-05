Volksbank in Grevenbroich Elektro-Problem bremst den Start des „Geldbunkers“ aus

Mehr als einen Monat nach Vorstellung Kostenpflichtiger Inhalt des wohl sichersten SB-Pavillons von Grevenbroich können Bankkunden dort noch immer kein Bargeld abheben: Der „Geldbunker“ der Volksbank Erft auf dem Netto-Parkplatz an der Stadionstraße in Kapellen läuft nicht, die Türen sind verschlossen. An der Schiebetür klebt seit Wochen der Hinweis „Unser Selbstbedienungsbereich eröffnet in Kürze“. Viele Kunden fragen sich, was „in Kürze“ denn nun heißt. Denn augenscheinlich ist der SB-Pavillon längst fertiggestellt.