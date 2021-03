Erwartungen übertroffen : Kredite und Einlagen bei der Volksbank Erft wachsen

Die Volksbank Erft hat das Jahr 2020 positiv abgeschlossen. Foto: dpa/Markus Scholz

Grevenbroich Die Volksbank Erft hat 2020 auch während der Corona-Pandemie ihre Bilanzsumme ausgeweitet und ein Ergebnis erwirtschaftet, das über den Erwartungen der Geschäftsführung lag.

„Unsere Investitionen in unser hauseigenes Kunden-Dialog-Center und die digitale Infrastruktur haben sich dabei bewährt“, sagt Vorstandsvorsitzender Volker Leisten. So seien frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt worden, „um auf allen Kontaktwegen für unsere Kunden da zu sein“.

Das Volumen der Kundeneinlagen stieg im Vorjahr um 9,3 Prozent auf rund 1,4 Millionen Euro. Die verwalteten Guthaben der Kunden in Wertpapierdepots und bei genossenschaftlichen Partner-Instituten nahmen ebenfalls zu. „In der Corona-Krise blieb die Sparquote hoch. Viele Menschen legten – auch infolge der zeitweisen starken Einschränkungen bei Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus – Geld zur Seite. Diese Mittel flossen zum Teil in klassische Anlageprodukte wie das Tagesgeldkonto, aber auch in ertragsstärkere Anlageformen wie Aktien und Fonds“, berichtet Vorstandsmitglied Patrick Grosche.

Auch wenn die Nachfrage nach Wohnimmobilien 2020 etwas abflachte, sei das Interesse an Eigenheimfinanzierungen hoch geblieben. Infolgedessen hätten die Ausleihungen der Volksbank Erft an die private Kundschaft zugenommen. „Viele unserer Kunden haben wir während der Krise zudem mit vorübergehenden Kreditstundungen unterstützt“, sagt Vorstandsmitglied Christian Jansen. Der bilanzielle Bestand an Unternehmenskrediten sei ebenfalls gestiegen. Insgesamt legten die Forderungen an Kunden um 6,3 Prozent auf jetzt rund 1,1 Millionen Euro zu. Dje Bilanzsumme der Kreditgenossenschaft stieg um 10,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Die Genossenschaftsbank steigerte im vergangenen Jahr ihre Mitgliederzahl um 325 auf nunmehr 25.770. Für 2020 plant die Genossenschaft, ihren Mitgliedern eine Dividende in Höhe von vier Prozent auf ihre Geschäftsanteile zu zahlen. Einen entsprechenden Beschluss muss allerdings noch die Vertreterversammlung fassen, die Mitte des Jahres zusammenkommt. Die Dividende würde damit dem Vorjahresniveau entsprechen.

Die Volksbank Erft betreibt zurzeit 25 Filialen sowie 16 SB-Stellen und externe Geldautomaten im nördlichen Rhein-Erft-Kreis sowie im Rhein-Kreis Neuss. In Jüchen investiert sie in ein neues Geschäftshaus mit zusätzlichen Wohneinheiten. Eine Aufgabe von Geschäftsstellen im Grevenbroicher Stadtgebiet sei aktuell nicht geplant, so Patrick Grosche auf Anfrage unserer Redaktion.

(NGZ)