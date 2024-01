Analogue Audio Association Analogmusik-Fans haben jetzt ihren Vereinssitz in Grevenbroich

Grevenbroich · Sie lieben Schallplatten, Tonbänder und alles, was sonst mit analoger Musikwiedergabe zu tun hat: Die 900 Mitglieder der „Analogue Audio Association“ sind jetzt in Grevenbroich organisiert. Was den Verein auszeichnet und welche Projekte anstehen.

18.01.2024 , 12:01 Uhr

Die Analogue Audio Association hat ihren Sitz in Grevenbroich. Hier im Bild (v.l.): die Vorstandsmitglieder Ingo Hamecher, Heinrich Hemmelrath, Friedel Ploeger und Manfred Schauf. Vor ihnen ein Tonbandgerät von Kostas Metaxas, wohlgemerkt aus dem Baujahr 2023. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra